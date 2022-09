Riscatto dell’Audace Cerignola, Malcore stende il Giugliano al fotofinish. In tribuna Ghirelli

Un gol di Malcore nei minuti di recupero, davanti al presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, regala la prima vittoria stagionale al Cerignola che pur soffrendo piega il Giugliano raggiungendolo a quota tre punti. Decisiva la mossa di Pazienza di sostituire un evanescente D’Andrea con Malcore che con la sua marcatura manda in delirio i 2000 del Monterisi. A fine gara la gioia del tecnico Michele Pazienza. “Un successo meritato che i ragazzi hanno voluto e trovato sul campo, al termine di una prestazione eccezionale che riscatta la brutta figura rimediata col Monterosi sette giorni fa. Oggi, contro una diretta concorrente come il Giugliano che si è chiusa in difesa per tutta la partita bisognava solo vincere. Malcore ha trovato il guizzo vincente negli ultimi minuti, un gol da attaccante vero. A lui i complimenti maggiori, ma lasciatemi ringraziare tutti per l’impegno profuso per tutti i novanta minuti. Determinante è stato anche l’apporto dei tifosi”. La C torna in campo mercoledì e per il Cerignola il primo derby pugliese contro l’Andria.