Elodie a Venezia con “Ti mangio il cuore”, il film sulla mafia garganica. Tra amori proibiti e antiche faide

Alla 79esima edizione della Mostra del Cinema un debutto tanto interessante quanto atteso. Elodie fa il suo ingresso nel mondo del cinema in ‘Ti mangio il cuore’ di Pippo Mezzapesa (attualmente impegnato sul set della serie, la prima del regista, sul caso di Sarah Scazzi), in concorso nella sezione ‘Orizzonti’.

“È da un po’ che penso alla possibilità di fare un’esperienza come attrice, ma attendevo la magia, qualcosa che mi colpisse. Mi sono innamorata di questo progetto, da parte mia è stato pretenzioso accettare ma è stata per me un’occasione profonda, distante da quello che faccio”, ha raccontato Elodie durante la conferenza stampa. Prodotto da Indigo Film con Rai Cinema e Paramount+, la pellicola è ispirata all’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. “Quando me lo hanno proposto – ha raccontato Mezzapesa – era ancora una bozza. La mafia garganica è efferatissima, uccide togliendo i connotati, e quindi anche il ricordo. Leggendo tra le pagine, ho scoperto la storia della prima pentita della mafia garganica. Questo film è la storia storia di un mondo crudele visto attraverso la lente di un amore impossibile”. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un’antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea (Francesco Patanè), riluttante erede dei Malatesta, e Marilena (Elodie), bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, contesa e oltraggiata, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto.

“Marilena mi piace, ha un carattere complesso. Lei è una donna vera. Attraverso questa esperienza – ha raccontato la cantante di ‘Tribale’ – ho scoperto qualcosa di me, ma anche lavorando insieme agli altri. Scopri le tue difficoltà , ma anche il modo di superarle, e le fragilità“. “Cominciare con un ruolo così complesso non è da tutti, è stata coraggiosa”, ha aggiunto Mezzapesa. Elodie non esclude la possibilità di tornare sul grande schermo. “Lo rifarei, anche solo per continuare a esplorare parti di me che ancora non conosco. Ma continuerò a scegliere con cura i progetti. Potrebbe essere una cura per me, una sorta di terapia dell’anima”. Completano il cast Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Michele Placido e Brenno Placido. ‘Ti mangio il cuore’ arriva nelle sale dal 22 settembre con 01 Distribution e dal 2023 sulla nuova piattaforma Paramount+. (fonte Agenzia DIRE, www.dire.it)