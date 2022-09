Festival Terre d’Acqua, progetto culturale al porto turistico di Manfredonia Marina del Gargano

Manfredonia è città lambita dalle acque del mare ed è custode di acque interne. Specchi di vita e bellezza, risorse economiche e ambientali, traccia liquida della seconda edizione del Festival Terre d’Acqua che include l’ormai tradizionale Premio Re Manfredi, giunto alla XXIX edizione.

È un progetto culturale orientato alla promozione della positiva coesistenza di sviluppo economico e unicità territoriali. Positiva perché fondata sulla valorizzazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale e ambientale, come sulla tutela dei diritti dell’uomo e della natura.

L’evento si svolgerà nei giorni 9 e 10 settembre, presso il porto turistico di Manfredonia Marina del Gargano, e prevede l’assegnazione di due premi – Destination Marketing Awards 2022 e Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi.

L’evento del 9 settembre, presentato da Rocky Malatesta, si terrà nell’anfiteatro del Marina del Gargano e vedrà come ospite speciale il comico e attore Renato Ciardo.

La serata di gala del Premio Internazionale di cultura Re Manfredi, si terrà nella bellissima piazza Falcone Borsellino e sarà presentata dall’attore e cantante sipontino Vincenzo De Michele e da Stefania Benincaso, attrice, conduttrice e sceneggiatrice con la presenza dell’orchestra Suoni dal Sud. Ospite d’onore il comico pugliese Uccio De Santis.

L’accesso agli eventi è aperto e gratuito.

I PREMI

Il Destination Marketer – Puglia Awards 2022 è il riconoscimento all’impegno profuso da amministratori, giornalisti, personalità del turismo e della cultura impegnati nell’opera di valorizzazione delle destinazioni turistiche territoriali, dal Gargano all’intero Sud, focalizzando il proprio concreto agire nella promozione della qualità della storicità dei contesti locali, delle scelte di governo, nell’organizzazione dei servizi, nella comunicazione dei luoghi tipici e delle tradizioni popolari.

Il XXIX Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi è il riconoscente omaggio della Fondazione Re Manfredi a quanti hanno dato lustro alla nostra terra impiegando al meglio intelligenza, competenza ed energia al servizio della comunità locale, regionale e nazionale. È la motivazione che ha convinto il Comitato Scientifico – composto da: Andrea Prencipe – rettore dell’università privata LUISS, Giuseppe D’Urso – presidente del Consorzio del Teatro Pubblico Pugliese, Rocky Malatesta – esperto dello sviluppo di destinazioni turistiche – ad assegnare il premio a personalità di spicco alle quali sarà consegnato il medaglione opera del sipontino maestro Ottaviano Troiano che si ispira al Sigillo di Re Manfredi del 1258 ed è realizzato in argento bagnato in oro montato su targa dalla bottega orafa artigiana PENKO di Firenze con la tecnica della “fusione a cera persa”.

“Vogliamo connettere il territorio al sapere, alla cultura e alla competenza per offrire il nostro piccolo contributo ad affrontare le sfide poste da una società sempre più globalizzata ed a valorizzare il merito quale strumento di riscatto dal malcostume e dalla marginalizzazione”, afferma Michele De Meo, presidente della Fondazione Re Manfredi. Ragione per cui, “in linea con i suoi obiettivi, l’evento si caratterizzerà per la presenza di personaggi la cui esperienza di vita e professionale può costituire esempio ed ispirazione per la nostra comunità”.

L’evento ha ottenuto il patrocinio di: Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Manfredonia, Camera di Commercio di Foggia, Parco Nazionale del Gargano, Teatro Pubblico Pugliese, Pugliapromozione, Acquedotto Pugliese SpA, Gal DaunOfantino e Touring Club Italiano.

Di seguito l’elenco dei premiati:

Premio Destination Marketing Award

9 settembre 2022



Emma Taveri – assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Creatività di Brindisi

Premio “Destination marketing awards” per il Marketing territoriale

Massimo Manera – Presidente del CdA della Fondazione “La Notte della Taranta”

Premio “Destination marketing awards” per lo Spettacolo e le politiche culturali

Nicola Tattoli – fondatore dell’associazione “Pugliesi a Milano”

Premio “Destination marketing awards” per le Politiche giovanili e d’impresa

Sergio Venturino – Comitato Vola Gino Lisa

Premio “Destination marketing awards” per l’Attivismo sociale

Alessandro Piva – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico

Premio “Destination marketing awards” per la Promozione turistica in video-telling

Rita Amatore – Associazione ParcoCittà

Premio “Destination marketing awards” per la Riqualificazione territoriale

Michele Galgano – Inchiostro di Puglia – community virtuale

Premio “Destination marketing awards” per la Promozione del brand Puglia

Premio Intenazionale di cultura Re Manfredi

10 settembre 2022



Don Angelo Cassano – Sacerdote, responsabile Libera Terra Puglia

Premio “Re Manfredi” per le Politiche sociali

Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo – Attori

Premio “Re Manfredi” per lo Spettacolo

Domenico La Forgia – Presidente Acquedotto Pugliese

Premio “Re Manfredi” per l’ Innovazione e sostenibilità

Ammiraglio Matteo Bisceglia – Direttore OCCAR

Premio speciale Città di Manfredonia

Annalisa Prencipe – Docente universitaria

Premio “Re Manfredi” per la Ricerca

Angelo Vassallo – Sindaco

Premio “Re Manfredi” per la Legalità

Max Ciociola – co-fondatore e amministratore delegato di Musixmatch

Premio “Re Manfredi” per l’ Innovazione tecnologica

Michele Clemente Olearia Clemente – azienda olivicola

Premio “Re Manfredi” per l’ Imprenditoria

Ettore Bassi – Attore e conduttore televisivo

Premio “Re Manfredi” per il Teatro

Gianfilippo Mignogna – sindaco della città di Biccari

Premio “Re Manfredi” per la Tutela e valorizzazione del territorio.

Ottavio Troiano – artista, scultore

Premio “Re Manfredi” per l’ Arte e il linguaggio figurativo

Carmine Padula – Pianista, compositore e direttore d’orchestra

Premio “Re Manfredi” per la Musica

Gianmarco Saurino – Attore

Premio “Re Manfredi” per il Cinema

Roberta Garibaldi – amministratore delegato ENIT

Premio “Re Manfredi” per la valorizzazione in chiave turistica del settore enogastronomico