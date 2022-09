Grande attesa a Volturara Appula per il “ritorno a casa” di Giuseppe Conte. L’ex premier inaugurerà piazza

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, da oggi è in Capitanata dove incontrerà le comunità del Gargano e dei Monti Dauni. Ma l’appuntamento più atteso è previsto domani a Volturara Appula, il paese che gli ha dato i natali. Nel piccolo borgo dei Monti Dauni tra la Puglia e la Campania c’è grande attesa per accogliere Conte, orgoglio di una cittadina che proprio grazie all’ex premier è conosciuta ormai in tutta Italia. Domani la piazza del paese sarà allestita a festa e Conte inaugurerà in piazza Bilancia la sezione a lui dedicata.