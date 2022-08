Tragedia infinita, muore 35enne nel Foggiano: Luigia altra vittima della strada dopo l’amica Amelia

Un’altra giovane vita spezzata sulle strade della provincia di Foggia. Luigia Boccamazzo, 35enne di Lucera, non ce l’ha fatta. Era ricoverata in gravi condizioni al Policlinico “Riuniti” di Foggia dopo essere stata coinvolta nell’incidente mortale sulla strada provinciale 5 per Pietramontecorvino.

La tragica notizia è arrivata oggi, dopo due giorni di degenza nel nosocomio per le fratture multiple e i numerosi traumi interni. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sale dunque il bilancio dell’ennesimo incidente mortale in un anno nefasto per la Capitanata. L’ultimo impatto fatale, lunedì sera alle 22 circa, è costato la vita a due giovani ragazze che al momento dell’impatto con un’auto erano a bordo di una bici elettrica.

Amelia Capobianco, di 23 anni, è morta sul colpo. Le condizioni di Luigia, invece, erano apparse subito gravi. Già sul posto era stata rianimata e stabilizzata dal personale del 118 e poi trasportata in elicottero all’ospedale del capoluogo.

