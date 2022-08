Tre sorelle del Foggiano si inventano la prima community dedicata ai bambini. Ecco “CanguroLab”

Prima community dedicata ai bambini. È l’idea di tre sorelle della provincia di Foggia. Dalla baby sitter allo specialista della salute. Dall’insegnante agli eventi per i più piccoli. Si chiama CanguroLab.it, ed è il primo portale di annunci gratuiti, finanziato dall’Unione Europea, con cui trovare in tutta Italia lavoro, eventi, beni e servizi che riguardano i più piccoli. È l’idea delle tre sorelle Fascia di San Marco La Catola, Rossella di 47 anni, Donatella di 45 e Genny di 42, tutte con importanti esperienze lavorative all’estero.

“Il nostro – spiegano all’Ansa – è un vero e proprio marketplace, il primo non solo in Italia ma anche in Europa interamente dedicato alla crescita dei bambini dai zero ai sedici anni” – racconta Rossella, insegnante montessoriana -. La sede del CanguroLab si trova a Modena. Tre categorie presenti sul sito: lavoro (baby sitter, insegnanti e specialisti nella salute); eventi e corsi e mercatino compravendita. “Il nostro portale è utilizzato da mamme digitali che hanno tra i 28 ed i 44 anni che hanno a cuore la cura sei propri figli – aggiunge Rossella -. Il nostro obiettivo è di costruire una community ecologica e solidale, che si prenda cura del bambino e del suo mondo”.

