“I nostri figli picchiati dalla maestra ma ancora nessuna giustizia”. L’ira delle mamme di Mattinata

La vicenda risale ad ormai tre anni fa e viene alla luce quando il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo racconta ai carabinieri di aver ricevuto delle segnalazioni da parte di alcuni genitori allarmati dalle confidenze e dal comportamento dei propri figli che frequentavano l’asilo comunale “Giorgi” di Mattinata. Bimbi tra i 2 e i 5 anni picchiati dalla maestra. Dopo accurate indagini dei carabinieri della Stazione di Mattinata si è arrivati ad appurare che la maestra aggrediva i bambini aggredendoli, offendendoli e ingiuriandoli. Oggi a distanza di tre anni i genitori dei piccoli aggrediti tornano ad alzare la voce chiedendo di fare finalmente giustizia. Siamo andati a Mattinata per ascoltare due mamme, Annunziata Bisceglia e Elvira Lapomarda.

“Sono passati già tre anni e il pm continua a rimandare il processo nonostante ci siano video e intercettazioni ambientali fornite dai carabinieri che riprendono tutto quello che la maestra faceva ai bambini. I nostri figli hanno sofferto tanto e continuano a soffrire. A mio figlio – racconta Annunziata – sono tre anni che lo porto da una psicologa perché lui fino all’anno scorso voleva solo morire e diceva che le donne e le mamme sono tutte cattive e vedere che questa maestra, se pur non all’asilo, continua a lavorare, non lo ammetto perché mio figlio l’ho fatto nascere senza problemi grazie a Dio e lei me lo ha rovinato. Non sappiamo più a chi rivolgerci”. “Mio figlio – aggiunge Elvira – tornava a casa ogni giorno con un livido diverso. Sono indignata per le lungaggini burocratiche e della giustizia. Siamo arrabbiati e amareggiati perché quello che stiamo subendo non è normale. Chiediamo semplicemente che venga celebrato il processo. Qualcuno ci aiuti”.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui