“Adesso è giunta l’ora di tornare alla mia vita di medico trentenne”. Rosa Menga sceglie di non candidarsi

Passa alla sua professione di medico la giovanissima Rosa Menga, eletta nel M5S nel 2018 nel collegio uninominale foggiano quando era una neolaureata in Medicina. Oggi ha 30 anni ed è più consapevole.

L’ex pentastellata espulsa dal M5S per la mancata fiducia al Governo Draghi ha scelto di non ricandidarsi nella lista Europa Verde e Sinistra Italiana.

Ha scritto un lungo post in cui spiega le ragioni del suo arrivederci alla politica dopo 5 anni alla Camera.

Eccone una parte.

“Sono grata per ogni singolo giorno di questo mio mandato parlamentare e non so descrivervi a parole quale onore sia stato rappresentare il popolo italiano, ognuno e ognuna di voi.

Grazie, grazie, grazie. Non provo alcuna vergogna a dire che questa esperienza mi ha cambiato la vita.

Ma adesso, è giunta l’ora di tornare alla mia, di vita, quella di giovane trentenne, di donna, di figlia, di sorella, di compagna, di medico. Mi è stata proposta la candidatura come capolista dell’Alleanza Verdi Sinistra nel collegio plurinominale Foggia – Barletta, ma ho rifiutato. Forse non sono fatta per la politica, o forse la politica non è fatta per me, se per politica si intende la gestione verticistica del potere e l’esercizio del potere stesso nell’interesse di pochi. La pura verità è che non esiste, ad oggi, una forza politica che faccia rinascere in me l’entusiasmo di impegnarmi in prima persona: una forza politica che metta le nuove generazioni, la difesa dell’ambiente e la giustizia sociale al centro di ogni proposta programmatica, che per ogni scelta dia la parola ai cittadini e che, soprattutto, quella parola poi la mantenga.

Una forza politica, in sintesi, che il MoVimento 5 Stelle, da cui sono stata espulsa per non aver votato la fiducia al Governo Draghi, era e non è più, e che Europa Verde, a cui ho aderito a marzo scorso, poteva essere ma non è ancora. Sono serena, fiera di non esser mai scesa a patti con la mia coscienza, felice di sentirmi ancora, nel profondo, la stessa Rosa che timidamente varcava per la prima volta la soglia di Palazzo Montecitorio”