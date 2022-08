Frontale tra due auto, ancora una tragedia nel Foggiano: muore una donna

Non ce l’ha fatta la donna rimasta ferita il 12 agosto nell’incidente sul cavalcavia della strada provinciale 58, a Manfredonia. La donna deceduta, ricoverata all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, era residente in Svizzera ma di nazionalità tedesca. Ferita e non in pericolo di vita invece un’altra donna incinta coinvolta nell’incidente. Anche questa ragazza è residente in Svizzera ma di nazionalità tedesca, come tutti coloro presenti nell’autovettura. Non risultano ulteriori feriti.

L’incidente è avvenuto in un pomeriggio con il maltempo. Due auto una Mazda e una Fiat Bravo si sono scontrate sulla provinciale Manfredonia-San Giovanni Rotondo all’altezza dello svincolo per Mattinata Monte Sant’Angelo, a due chilometri dal centro sipontino. Auto praticamente distrutte. I feriti sono stati trasportati inizialmente al pronto soccorso dell’ospedale di Manfredonia.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui