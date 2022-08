Drammatico incidente nel Foggiano, auto fuori strada: c’è un morto

E’ un bollettino drammatico quello degli incidenti stradali nel Foggiano. Questa sera, intorno alle 21, un’auto è uscita fuori strada sul tratto che collega Ordona a Stornarella. Per cause ancora da accertare, il mezzo ha perso il controllo sulla provinciale che collega i due centri dei Cinque Reali siti finendo la propria corsa in una cunetta.

La vittima è un uomo di 41 anni di Zapponeta. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 che ha chiesto il supporto dell’elisoccorso, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

