Tira una brutta aria in casa Rotice, la segretaria comunale va via. Ombre anche sul “Malgioglio day”

La professionista avrebbe chiesto espressamente di risolvere anticipatamente il rapporto con il Comune in quanto si sarebbe esaurito il rapporto di fiducia tra le parti. Inutili tutti i tentativi di trovare una soluzione alla crisi. E in riva al golfo già trapelano indiscrezioni sul possibile successore: Rotice e Pecorella (membro dello staff di “esperti” del sindaco) avrebbero chiesto di riesaminare il punteggio di Maricarmen Distante – già a capo del settore Economico-Finanziario – per ammetterla come dirigente al concorso. Curiosità: l’avvocato di Rotice è Giovanni Bisceglia marito della Distante e componente dello studio legale di Gaetano Prencipe, leader dell’opposizione in Consiglio comunale ed ex candidato sindaco del centrosinistra. Un’altra situazione quantomeno inopportuna. Prencipe è infatti l’avvocato storico dell’attuale primo cittadino e il suo impegno in minoranza sembra anche piuttosto fiacco.

Ma torniamo a Galantino: oltre ai casi scottanti che minerebbero la limpidezza dell’ente, ci sarebbero alcune questioni più recenti come gli eventi del carnevale estivo, la classica goccia che fa traboccare il vaso. Sta facendo discutere la serata con Cristiano Malgioglio sulla quale non ci sarebbe ancora traccia in determine e autorizzazioni, soprattutto relative alle norme di sicurezza e nonostante una piazza piena di forze di polizia. A riguardo si attende di conoscere dalle autorità competenti quali siano state le procedure espletate per l’organizzazione dello show.

Ma non è tutto: l’evento sarebbe stato curato e organizzato da “Io sono partita IVA”, associazione riconducibile ai fratelli Pesante, noti alle forze dell’ordine per alcuni vecchi guai giudiziari. Nel 2020 Michele Pesante, gestore di un noto locale della città, è stato arrestato in un maxi blitz contro il narcotraffico internazionale ed è tuttora sotto processo. L’uomo era presente alla festa per l’elezione di Rotice e alla sfilata della “Ciambotta” che ha dato il via alla kermesse in maschera dell’estate 2022. Prese parte anche ad una riunione con un assessore e due consiglieri comunali di maggioranza. A tutto questo si va ad aggiungere la figura del consigliere – sempre di maggioranza – Adriano Carbone, estromesso da Fratelli d’Italia ma ancora in Consiglio nonostante un’accusa di associazione mafiosa. Il politico, in qualità di consulente commercialista, avrebbe favorito il clan Lombardi-Ricucci-La Torre e per questo risulta tra le decine di persone coinvolte nell’operazione “Omnia Nostra” del dicembre 2021. Troppi casi spinosi, meglio salutare. Così come ha fatto Giuliana Galantino. (In alto, Galantino, Malgioglio e Rotice; sullo sfondo, un momento del concerto in Piazza Maestri d’Ascia)

