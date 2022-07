Bruciano montagne di rifiuti in provincia di Foggia, sono provenienti dalla Campania. Indagini su qualità dell’aria

In fiamme montagne di rifiuti nascoste nelle campagne tra Cerignola e Stornarella. Lo riporta norbaonline. L’incendio sarebbe divampato nel primo pomeriggio nell’area di un’azienda agricola sotto sequestro già da tempo. Si tratterebbe di monnezza proveniente dalla Campania, non una novità per la Capitanata che anche in passato “ospitò” lo smaltimento illecito di rifiuti provenienti dalla regione confinante. Alcuni maxi blitz portarono a numerosi arresti tra Alto e Basso Tavoliere. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e forestali. Allertata anche l’Arpa per verificare il livello di eventuali emissioni nocive.