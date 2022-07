Panico ieri nel tardo pomeriggio sulla Strada Statale 89. Un’auto a velocità sostenuta ha percorso contromano un tratto di strada all’altezza di Manfredonia Sud, in direzione Foggia. La segnalazione di un cittadino, attraverso una registrazione video, è diventata virale. “È successo il 13 luglio, alle 19 circa. Davvero pericoloso”. Per fortuna non sono stati registrati incidenti.