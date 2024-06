Comizio di ringraziamento insolito per Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia dopo la vittoria al ballottaggio. La Marca, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, è salito sul parco di piazza Castello (meglio nota come lo “spacco”) per ringraziare i manfredoniani che lo hanno scelto alla guida della città.

La Marca si è poi esibito munito di chitarra e microfono. Il canto è una delle sue più grandi passioni. Ha anche inciso un pezzo, “Oro Rosso” dedicato alle persone sfruttate nei campi del Tavoliere.

“Ieri sera sono tornato sul palco per ringraziare la città di Manfredonia e l’ho fatto con la musica, accompagnato da Tony Cicoria, Matteo Fioretti, Luciano Pannese“, ha scritto il sindaco sui social.