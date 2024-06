Domenico La Marca al 60,21% contro il 39,79% di Ugo Galli. I voti sono oltre 3mila a circa 2mila per il candidato del centrosinistra. A meno di clamorosi ribaltoni, la coalizione di centrosinistra composta da Pd, Con e liste civiche conquisterà Manfredonia. Come da pronostico, infatti, La Marca, giunto davanti a tutti al primo turno, sta per confermarsi anche al ballottaggio contro il rivale di centrodestra, Ugo Galli. Deludente l’affluenza, giunta ad un misero 36,29%.