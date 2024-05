“Si terrà sabato 18 maggio 2024 dalle ore 20.00 presso la parrocchia “Spirito Santo” di Foggia (in via Nedo Nadi, 4) il primo incontro diocesano del vescovo Giorgio Ferretti con i giovanissimi e giovani della diocesi. Sarà un momento di festa, incontro, condivisione, preghiera (in occasione della Veglia diocesana di Pentecoste) e tanta musica”. Lo rende noto l’arcidiocesi.

“Questo momento, fortemente voluto dall’Arcivescovo e organizzato dal Servizio diocesano per la Pastorale giovanile, rappresenta l’inizio di un cammino nuovo da intraprendere con e per i giovani della nostra terra. Sin dai suoi primi momenti in diocesi, mons. Ferretti ha espresso la sua totale vicinanza e ha sottolineato il suo impegno a sostenere le realtà giovanili. L’invito, dunque, è rivolto a tutti indistintamente: a chi frequenta gli oratori, i gruppi giovanili, le associazioni, i movimenti ma, anche, a chi è lontano dalla Chiesa, a chi è curioso di sperimentare una novità, a tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano la scuola e l’Università. Il Vescovo aspetta tutti! Per l’occasione, al termine della Veglia di Pentecoste, interverranno i Soul String e BI-POLAR che con la loro musica animeranno la festa”.