Serena Brancale e Simone Grande, vincitore della seconda edizione di The Voice Kids, saranno gli ospiti d’onore della cerimonia di premiazione del Talent Voice del Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano” 2024. L’evento si terrà il prossimo 17 maggio al Teatro Giordano di Foggia, a partire dalle 19.

Nato con lo scopo di creare occasioni di crescita culturale e musicale a Foggia puntando sui giovani e sul loro talento, il rinomato contest è organizzato dall’Associazione “Suoni del Sud” e si avvale della collaborazione del Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, del Teatro Umberto Giordano, del Teatro Pubblico Pugliese, della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e del Premio 10 e lode.

La proclamazione dei vincitori della sezione Talent Voice – canto moderno “Premio Gino Sannoner” chiuderà le cinque giornate in cui si sviluppa la XVI edizione del Concorso Giordano, che partirà il 13 maggio al Teatro del Fuoco.

Serena Brancale a fine aprile ha selezionato i 41 finalisti che si esibiranno davanti alla giuria presieduta da Tosca Donati e completata da Lorenzo Ciuffreda, direttore artistico del Concorso Giordano, e da Gianni Cuciniello, presidente del contest e responsabile di Suoni del Sud.

I concorrenti selezionati sono: Lucia Arciuolo, Asia Bavaro, Valentina Carretta, Alessia Cirella, Luca Colucci, Sofia Conoscitore, Elena Cozzo, Marisabel De Marco, Francesca De Lucia, Maria Giovanna Di Benedetto, Luciana Di Lecce, Rebecca Maria di Rienzo, Nicole Falcone, Stefano Fascia, Rita Ferrante, Giulia Firpo, Michele Gentile, Giada Grasso, Ilaria Iorio, Aurora La Torre, Gaia Mallardi, Giulia Marinaro, Annalaura Marseglia, Alessia Mastrolonardo, Rebecca Mele, Benedetta Mezzina, Fabiana Miticocchio, Francesca Misuriello, Rita Orteca, Nicoletta Panarese, Michael Perinelli, Maria Pia Pennacchia, Sophia Renna, Fabio Rubino, Antonella Pia Savino, Francesca Scarano, Giulia Maria Semeraro, Alessia Sgobbio, Ilaria Rita Saltarelli, Ascenza Lorusso e Antonio Pio Ruggiero.

Venerdì 17 maggio sul palco ci sarà anche Simone Grande. Dopo Melissa Agliottone, vincitrice della prima edizione del talent show condotto da Antonella Clerici e rappresentante dell’Italia allo scorso Junior Eurovision Song Contest, Lorenzo Ciuffreda è riuscito a portare a Foggia anche il primo classificato della seconda edizione di The Voice Kids. L’undicenne di Rozzano, in provincia di Milano, ha gareggiato nel team di Clementino, che lo aveva scelto ascoltandolo cantare “L’Essenziale” di Marco Mengoni. In finale, dopo aver interpretato “All By Myself”, è con “Adagio” di Lara Fabian che il giovanissimo interprete ha conquistato definitivamente il pubblico in studio che ne ha decretato la vittoria.

Brancale, cantautrice e polistrumentista di grande talento che sta riscuotendo un notevole successo con il suo singolo “Baccalà”, terrà anche una masterclass di canto pop il 18 maggio nella Sala Fedora del Giordano. La partecipazione sarà gratuita per i vincitori del Talent Voice.

Le selezioni del 17 maggio cominceranno alle 9.30 del mattino. L’ingresso in teatro è libero, fino ad esaurimento posti.