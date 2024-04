La destagionalizzazione passa dallo sport e dal benessere. C’è già attesa per il Motosurf World Championship. Dal 6 all’8 settembre 2024 la Puglia, che è la regione italiana con il maggior numero di chilometri di costa, con Rodi Garganico e il suo porto turistico ospiterà per il terzo anno consecutivo il campionato mondiale di Motosurf, un evento che diventa ogni anno più ricco e prestigioso e che potrà contare sulla fattiva collaborazione della sezione di Rodi Garganico della Lega Navale, presieduta da Michele Presutto. Un evento che è stato presentato alla scorsa Bit di Milano.

L’impatto della tre giorni nautica e tutta la presentazione di quello che avverrà sono stati oggetto anche di un seminario al Demet, il dipartimento di Economia di Unifg.

140 piloti, 22 paesi, 4 continenti, uomini donne e bambini in gara con presenze per l’indotto sportivo di almeno 1.000 partecipanti. 10 alberghi completamente prenotati tra Rodi Garganico, San Menaio e Lido del Sole, 30 camper parcheggiati, 10 barche ormeggiate presso la Marina di Rodi Garganico, per un numero di presenze totali stimate nei 3 giorni di almeno 10.000 persone.

Insomma l’impatto sarà enorme, come ha spiegato anche l’assessora al Turismo, Sport e Spettacolo del Comune di Rodi Garganico Maria Soccio. “MSWC è un evento importante anche a livello turistico ed economico per il Gargano, la Puglia e l’intero Paese. Perché permette ad atleti e accompagnatori, provenienti da tutto il mondo, di trascorrere almeno tre giorni sul nostro territorio, conoscendolo e andando alla scoperta del Parco Nazionale del Gargano”, ha rimarcato.

Netto nel corso del seminario Cristian Stefania presidente della Associazione Surf Boom. La cooperazione tra i vari comuni garganici è massima, come ha evidenziato anche Lucrezia Cilenti, amministratrice di Ischitella.

Pieno di passione l’intervento del presidente della Lega Navale di Rodi Garganico, Presutto. “I padri fondatori della Lega navale già più di 100 anni fa erano consapevoli che la sicurezza, l’economia e la prosperità dell’Italia dipendevano dal mare e che per posizione geografica e storia c’è una coscienza marinara in questo Paese che fa parte della nostra identità. Per questo, la prima missione della L. N. I. è estendere la cultura del mare; avere tale cultura significa conoscerlo, coltivare i valori dello spirito e della tradizione marinara, andare per mare rispettando la natura e la sicurezza, partecipare allo sviluppo e al progresso di tutte le attività che si svolgono in mare. Appassionarsi al mare. La Lega promuove e sostiene la pratica del diporto e delle attività nautiche e nello svolgimento delle sue attività opera di concerto con le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, con le Federazioni sportive del C.O.N.I. e con le Leghe Navali Marittime straniere. Appassionare i giovani al mare ha effetti positivi sulla loro mente e sul loro benessere, li fa crescere con i valori buoni della cultura marinara, li rende partecipi della sua salvaguardia, li unisce in un interesse comune”.