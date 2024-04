“Ieri c’è stato il mini rimpasto di Giunta: un giro di poltrone richiesto dalla Schlein all’indomani dell’ultimo caso giudiziario. Le richieste del segretario del Pd ad Emiliano erano chiare, ne hanno parlato tutti i giornali per giorni. Emiliano ha sostituito l’assessore Rocco Palese e l’assessore Anna Grazia Maraschio“. Lo dichiarano i consiglieri regionali del gruppo di Forza Italia Paride Mazzotta, capogruppo, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba e Massimiliano Di Cuia.

“La sostituzione di Palese – aggiungono – ha ragioni chiare: risponde alla richiesta di ripristinare un perimetro di coalizione preciso, ergo senza esponenti provenienti dal centrodestra. La sostituzione dell’assessore Maraschio, invece, resta un mistero. Non abbiamo mai condiviso l’impostazione politica della delegata all’Ambiente, ma abbiamo sempre riconosciuto che si tratti di una persona perbene e di spiccata provenienza di sinistra. Quindi, perché sostituirla? Emiliano a riguardo non ha dato alcuna spiegazione, ma secondo noi sarebbe il caso di vederci chiaro. E, soprattutto, di domandare alla Schlein: è soddisfatta di questo rimpasto? Ritiene che le sue richieste siano state esaudite? Se la risposta dovesse essere sì, non sarebbe solo Emiliano a gettare fumo negli occhi dei cittadini, ma anche il suo segretario nazionale. Perché, con tutta evidenza, la montagna ha partorito il topolino”. (Ansa)