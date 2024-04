Una festa dello sport la partenza questa mattina da Piazza Cavour a Foggia della quinta e ultima tappa del “Giro del Mediterraneo in Rosa 2024”, competizione internazionale di ciclismo femminile. La gara, che si è svolta tra Campania e Puglia ha visto la partecipazione di ventuno squadre con126 atlete. Le atlete hanno attraversato in passerella le principali strade cittadine uscendo da via Lucera per affrontare l’ultima fatica che decreterà la vincitrice della kermesse.

A dare il via alla gara la vicesindaca Lucia Aprile e il vicepresidente della Regione Puglia Puglia, che ha sostenuto l’evento, Raffaele Piemontese e l’assessore allo sport del Comune di Foggia, Domenico Di Molfetta. Presenti in piazza questa mattina anche la presidente del Consiglio Comunale, Lia Azzarone e numerosi consiglieri comunali.

Per l’assessore Di Molfetta: “Vedere il coinvolgimento della città, che pure ha subito i normali piccoli disagi sulla viabilità che questo genere di competizioni comporta, è il segnale della potenzialità che la nostra comunità ha di ospitare grandi eventi internazionali. Come amministrazione contiamo sempre sul coinvolgimento e la partecipazione attiva dei nostri concittadini a queste manifestazioni. Così come sentiamo il dovere di ringraziare gli organizzatori, la Federazione Ciclistica e la Regione Puglia che hanno deciso di puntare su Foggia per questa competizione, con le importanti ricadute che eventi come questi producono”.