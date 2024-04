Saranno tre i candidati sindaco in corsa per il rinnovo del consiglio comunale di San Giovanni Rotondo in programma i prossimi 8 e 9 giugno. A sfidare l’uscente Michele Crisetti, candidato con il centrosinistra, saranno Floriana Natale del centrodestra e Filippo Barbano, a capo di un progetto civico sostenuto da diverse liste (In…Formazione per San Giovanni Rotondo,Siamo, Cittadini Sangiovannesi, Insieme) e dal Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana. Crisetti, docente di Diritto presso l’Industriale di San Giovanni, guiderà la coalizione progressista con il Pd, Con San Giovanni Rotondo, Partito della Città, San Giovanni Popolare e Italia Viva.

Floriana Natale, avvocato, sarà a capo della coalizione Rinascita Sangiovannese composta principalmente dai partiti dei centrodestra, da Forza Italia a Lega e Fratelli d’Italia. Infine Filippo Barbano, il medico voluto dall’ex premier Giuseppe Conte. È il candidato del M5S, di Sinistra Italiana e di una serie di liste civiche.