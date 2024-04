Sono 23 le strade cittadine a Foggia con ripristini definitivi da parte di Enel in corso d’opera o di prossima esecuzione nei giorni a venire, effettuati dopo gli interventi di realizzazione di sottoservizi stradali con manomissione del sottosuolo e danneggiamento stradale.

Si tratta di lavori già previsti a carico degli enti gestori nelle autorizzazioni rilasciate dal Comune e per i quali l’amministrazione Episcopo ha avviato da subito interlocuzioni finalizzate a pretenderne puntuale esecuzione a perfetta regola d’arte, diversamente da come, in più circostanze, era stato riscontrato essere stati eseguiti tardivamente e con discutibili finiture negli anni passati.

A queste strade vanno ad aggiungersi altre 43 già completate nelle settimane scorse e se ne sommeranno ulteriori 37 il cui ripristino sarà effettuato nei prossimi mesi, al termine del periodo di 60-90 giorni previsto in autorizzazione per consentire il fisiologico assestamento del piano stradale sotto traffico prima dei ripristini definitivi.

“È il risultato del nuovo modus operandi messo in atto dal Comune di Foggia, basato su continua interlocuzione tra l’amministrazione comunale e le aziende che operano nel sottosuolo – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Galasso, che in mattinata ha effettuato un sopralluogo insieme alla sindaca Maria Aida Episcopo in via Bonante, via Miranda, via Napoli, via Nedo Nadi e via Pietro Nenni, tutte strade su cui sono ben visibili lavori in corso da parte di Enel con fresature, stese di nuovo asfalto e recente rifacimento di nuova segnaletica orizzontale -. Nei prossimi giorni, altre strade andranno ad aggiungersi all’elenco dei ripristini grazie anche alla pronta disponibilità delle altre società gestori sottoservizi, tra cui AqP, Tim- Fiber Coop, Open Fiber, Fastweb, Amgas e Wind Tre. Nella fattispecie del sopralluogo di stamattina, dobbiamo riconoscere a Enel una pronta risposta per il ripristino del manto stradale lungo strade interessate nei mesi scorsi da importanti lavori di sottoservizi che tanti disagi hanno prodotto a cittadini. Allo stato attuale sono oltre cento le strade cittadine su cui ENEL effettuerà lavori di rifacimento definitivo del manto stradale – specifica Galasso – con evidente e grande beneficio per la nostra città, per lungo tempo privata di ripristini stradali eseguiti bene e diffusamente su tutte le aree precedentemente interessate da lavori di sottoservizi. Continueremo con questa incessante azione di controllo e presto ripeteremo questo sopralluogo anche per lavori eseguiti da altre società di sottoservizi”.

È possibile seguire in tempo reale le attività di ripristino al link: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1IeZBotdCQsdvbDtRHxdOHyJHYr2mN6o&usp=sharing

Di seguito l’elenco delle strade urbane ed extraurbane oggetto di intervento

Strade ripristinate di recente:

• Via La Torre

• Via Mario Altamura

• Via Antonio De Mita

• Via Spera

• Via Benvenuto

• Via Pilotti

• Via Rovelli

• Via Menichella

• Tratturo Camporeale

• Via Napoli

• Via Giuseppe Parini

• Viale Europa

• Via Achille Grandi

• Via Pietro Castellino

• Via Luigi Sbano

• Via Postiglione

• Via Smaldone

• Via Castrillo

• Via Petruzzi

• Via Bruno Buozzi

• Via Imperiale

• Via Michele Papa

• Via Protano

• Via Fortore

• Via Scillitani

• Via Motegrappa

• Via del Carso

• Viale XXIV

• Piazza Cavour

• Via Galliani

• Via Caggese

• Via Guglielmi

• Via S. Severo

• Via Nedo Nadi

• Via Baffi

• Via Ugo La Malfa

• Via Napoli

• Via D’Addedda

• Via Giovanni Gentile

• Via Cavotta

• Via Manerba

• Via Monsignor Farina

• Via Pietro Nenni

Strade in corso di ripristino – da ripristinare:

• Via Francia

• Corso del Mezzogiorno

• Via Castelluccio

• Via Sprecacenere

• Via Molfetta

• Via Carbonari Dauni

• Via Terza Traversa del Corso del Mezzogiorno

• Via Marina Mazzei

• Via Maria Giovanni Galanti

• Via Luigi Pinto

• Via Napoli

• Via Martiri di Via Fani

• Via Telesforo

• Via Mario Natola

• Via Primo Maggio

• Via La Piccirella

• Via L. Radice

• Via D’Adduzio

• Via Luigi Miranda

• Via Bonate

• Via Giuseppe Altobello

• Via Vincenzo Gioberti

• Viale Ofanto

Strade con lavori in corso/lavori già autorizzati e prossimi alla cantierizzazione:

• Via Nicola Stame

• Via Girolamo Caggianelli

• Via Loffredo

• Via D’Aragone

• Via Sprecacenere

• Via Manfredonia

• Via Manfredi

• Via Castiglione

• Via Onorato

• Via Zara

• Via Montegrappa

• Via Gorizia

• Via Trento

• Via Piave

• Via Trieste

• Via Podgora

• Via Alessandro Volta

• Via Bovio

• Via Bari

• Via Michelangelo

• Via Fraccacreta

• Piazza Puglia

• Via Perrone

• Via Lecce

• Via Trani

• Via Giuseppe Pesola

• Via Brindisi

• Via Ciampitti

• Via Colombo

• Via Michele Mastelloni

• Via Guido Grilli

• Piazza S.Pio X

• Via Gaetano Amatrude

• Via Nicola Zingarelli

• Via Carbonari Dauni

• Via dell’Immacolata

• Via Arpaia