I familiari dei pazienti ricoverati presso la Rsa San Raffaele di Troia continuano a presidiare la struttura. Temono che da un giorno all’altro chiuda i battenti. Ma protestano anche per l’aumento delle rette. Antonio Cavallo è il rappresentante dei parenti degli ospiti.

“Non possiamo pagare 1557 euro al mese di retta, quando prima pagavamo 940 euro. C’è gente che ha la pensione di appena 500 euro, come si fa? Chiedo al presidente Emiliano di farsi una passeggiata a Troia per rendersi conto della situazione e di trovarci una soluzione. Noi non possiamo pagare quelle somme. Quella delibera regionale va modificata”.