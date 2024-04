“Negli ultimi tre giorni si sono consumati gli ennesimi episodi di vandalismo al Rione Biccari, zona 167 di Foggia”. Lo afferma il consigliere comunale di opposizione, Claudio Amorese. “Uno si è registrato al parco giochi tra via La Torre e via Spera dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere un incendio causato da balordi o criminali che hanno dato alle fiamme verosimilmente un materasso. Un altro ha riguardato un contenitore destinato alla raccolta del vetro presente in via La Torre con gravi rischi per la pubblica incolumità”.

Secondo Amorese “la questione sicurezza del quartiere è un tema non più rinviabile alla luce delle numerosissime segnalazioni che arrivano quotidianamente alle forze dell’ordine. Dopo circa due mesi dalla petizione sottoscritta dai residenti e sostenuta dallo scrivente e dal nostro gruppo – scrive il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Foggia – in merito ai numerosi problemi che attanagliano la zona con particolare riferimento a quelli legati alla sicurezza quali la pubblica illuminazione, l’assenza di telecamere di video-sorveglianza, strade con asfalto mal messo, parchi gioco divelti e via discorrendo, non è cambiato nulla e i residenti si sentono completamente abbandonati”.

Poi ricorda: “Avevamo proposto una variazione di bilancio per installare nuove telecamere proprio nel rione Biccari, nel quartiere ferrovia e in altre zone sensibili della città ma l’amministrazione del cosiddetto campo largo guidata dalla sindaca Episcopo ha bocciato senza ambiguità la proposta. L’assessore alla Legalità Giulio De Santis che ha fatto tanti proclami in Consiglio comunale è completamente assente sul tema sicurezza e video-sorveglianza alla stregua del cattedratico assessore Galasso venuto dall’ormai famigerato Comune di Bari che sul potenziamento dell’illuminazione non riesce ad incidere. Chiediamo una presa di coscienza sul tema sicurezza che non si può procrastinare, sono necessarie telecamere nella zona, ed è altrettanto necessario il potenziamento della luminosità delle lampade della pubblica illuminazione. A seguito di precedenti interlocuzioni con l’amministrazione comunale attendiamo risposte concrete – conclude Amorese – queste azioni hanno carattere di priorità in una città dove l’urgenza è la quotidianità, prima che riaccadano episodi gravi al fine di ristabilire la sicurezza del quartiere a tutela degli interessi collettivi”.