Forte sconcerto nel centrosinistra per le dimissioni da consigliere di staff di Michele Emiliano rassegnate da Angelo Riccardi. L’ex sindaco di Manfredonia ed ex consigliere regionale tra i più suffragati di Puglia spiegherà i suoi motivi nelle prossime ore.

La campagna elettorale di Manfredonia non c’entrerebbe dal momento che Riccardi, che non ha nessun ruolo politico, è ben incardinato in Con a supporto, insieme ad altre 4 liste, della candidatura a sindaco dell’operatore sociale Domenico La Marca.