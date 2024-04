“Dopo un’attenta riflessione, lo scorso 14 aprile 2024 ho rinunciato all’incarico conferitomi dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, come consigliere alla Task force e Politiche del Lavoro”. Lo afferma l’ex sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi dopo la notizia del suo addio allo staff del governatore.

“Tale decisione – spiega – scaturisce da ragioni lavorative che richiederanno il mio costante impegno al di fuori della Regione, nonché dalla consapevolezza della delicata fase politica che sta attraversando l’Ente Regionale, che impone la necessità di evitare strumentalizzazioni derivanti dalla mia posizione, che mi vede colpito da declaratoria di incandidabilità (143 c. 11 Tuel) in via definitiva – provvedimento impugnato davanti alla Corte europea per i diritti dell’uomo”.