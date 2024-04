Il prosciutto di Faeto verso il riconoscimento IGP. Avviata la discussione sul processo di certificazione che ha visto protagonisti amministratori del territorio e produttori non solo di Faeto, ma di tutta la zona dei Monti Dauni. “Il prosciutto di Faeto è un autentico simbolo di eccellenza del nostro territorio, espressione di una ricca tradizione gastronomica che attraversa i secoli e ci riempie di orgoglio. L’ottenimento della certificazione IGP per questo prodotto rappresenta, dunque, un passo fondamentale per salvaguardarne l’autenticità ed elevarne la posizione sul mercato nazionale e internazionale. Inoltre rappresenta una ulteriore azione di rafforzamento dell’identità e del brand Monti Dauni. La partecipazione delle aziende a questo primo incontro è stata fondamentale per avviare un dialogo collaborativo che coinvolga tutti gli operatori del settore, con lo scopo di tracciare collettivamente il percorso verso l’ottenimento della certificazione IGP”. È quanto hanno affermato sindaci e istituzioni dei Monti Dauni.