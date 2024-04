“La giunta regionale della Puglia non è interessata da ciò che sta accadendo in questi giorni. Non c’è nulla che riguardi la nostra attività. Stesso discorso per la giunta di Bari”, così a Foggia Michele Emiliano a chi gli chiedeva delle recenti inchieste giudiziarie. Il governatore, in città per inaugurare i nuovi locali della guarda medica, ha dichiarato: “Sono fatti accaduti nel 2019, 2020 e 2021 che stanno avendo un effetto mediatico notevole. In Puglia c’è una carenza di magistrati gravissima. Alcune misure cautelari eseguite erano state richieste oltre un anno fa. Comunque ringrazio la magistratura per tutto il lavoro che sta facendo”.

Poi sui 5 stelle usciti dall’esecutivo: “Si trattava di una coalizione che secondo me ha ancora ragione di esistere. Ora dobbiamo sostituire delle persone in giunta. Sono obbligato a scegliere i nuovi assessori dai trenta eletti della maggioranza e non da 60 milioni di persone, il che è piuttosto complicato”.