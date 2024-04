Un incidente sul lavoro si è verificato nell’istituto comprensivo Santa Chiara-Pascoli-Altamura nel centro storico di Foggia dove un operaio di una ditta che stava effettuando dei lavori di manutenzione è caduto dalla scala sulla quale stava lavorando.

Nella caduta l’uomo si è procurato un trauma cranico al capo e al torace ed è stato trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia in codice rosso. A quanto si è appreso non è in pericolo di vita. Sul posto oltre all’ambulanza del 118 anche gli agenti di polizia che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. (Ansa)