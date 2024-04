Minacciato di morte per aver sostituito l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Peschici. Con il sindaco Luigi D’Arenzo sono stati minacciati anche la moglie e i figli. Il primo cittadino del centro garganico non ha avuto paura a denunciare l’accaduto, consentendo alle forze dell’ordine di giungere all’individuazione degli autori del brutto gesto e al conseguente arresto di due persone.

“Sono stati giorni terribili, non solo per me ma per tutta la famiglia. Sentirsi dire, o fai tornare la vecchia società della nettezza urbana o ti uccidiamo tua moglie davanti ai tuoi occhi, è stato davvero triste. Ecco perché ho immediatamente denunciato il tutto alla Procura della Repubblica. Senza paura, nonostante la minaccia alla mia famiglia. Un grande segnale da parte delle forze dell’ordine che sono sempre al fianco delle nostre comunità. Speriamo che questo mio gesto possa essere imitato anche da altri sindaci. Non abbiate paura a denunciare, i cittadini apprezzano molto quando lavoriamo per ripristinare la legalità. Io non mi fermo”.