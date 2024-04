“La scorsa settimana ho avuto il privilegio di rappresentare la città di Foggia a Bruxelles, nell’ambito del corso di progettazione europea Eurocamp2027 organizzato dall’Università di Foggia”. Lo rende noto l’assessora del Comune di Foggia alla Cultura e alle Politiche Europee, Alice Amatore. “Siamo orgogliosi come amministrazione comunale di essere partner di questa iniziativa e di co-finanziare 4 delle 20 borse di studio offerte a studenti e dottorandi. Ancora, ho avuto l’opportunità di incontrare l’ambasciatrice italiana in Belgio Federica Favi, ed è stato un onore donarle per conto della nostra sindaca Episcopo un’immagine che raffigura la nostra città e la storica Fontana del Sele – che quest’anno celebra il suo centesimo anniversario -, la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, e l’europarlamentare Mario Furore. Insieme abbiamo discusso dell’importanza vitale delle istituzioni europee e del loro impatto quotidiano nelle nostre vite, un dialogo stimolante ed entusiasmante per ogni partecipante”.

I workshop tematici si sono concentrati sull’Anno Europeo delle Competenze, la Politica Agricola Comune (PAC) e l’intelligenza artificiale, tenutisi presso la Commissione Europea.

“Questa esperienza non è solo una utile formazione, ma un trampolino di lancio per i nostri giovani e per la nostra città in un’ottica internazionale di largo respiro. Sottolinea l’importanza dello Sportello Europa, un progetto congiunto partito nel dicembre dello scorso anno e fortemente voluto dall’Università di Foggia e dalla nostra amministrazione, e che ha reso possibile questa iniziativa. Guardiamo al futuro con entusiasmo, pronti a cogliere ogni opportunità che l’Europa ci offre”, conclude Amatore.