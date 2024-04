In particolare dalle 12 di domani, 16 aprile, per le successive 12 ore, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi deboli o puntualmente moderati. Inoltre si raccomanda prudenza per rischio idrogeologico su Puglia centrale-bradanica e bacini del Lato e del Lenne.