Al via la terza parte del progetto del gruppo “Spazio 55 arte contemporanea”. Il nuovo appuntamento è per mercoledì 17 aprile presso la “Creo Gallery” a Foggia. Tema la “Lotta”, un’azione d’arte con un folto gruppo di creativi. Questa volta a declinare il tema proposto Michele Carmellino, Nicola Liberatore, Piero Ricucci, Wanda Delli Carri, Guido Pensato e Piero Roca. Fuori dai dibattiti sterili e autoreferenziali, gli artisti scelgono una narrazione diversificata ma inclusiva per esprimersi in modo libero e rapido. ‘Lotta’ è ricerca di consapevolezza, critica, difesa, promozione. Espressione individuale che cerca di favorire un coinvolgimento più ampio ad una riflessione comune.

‘Lotta’ non è scontro tra diverse visioni ma confronto e impegno. Un segno tangibile di presenza. ‘progetto libro/Lotta’ capitolo 3 (parte terza) dal 17 al 21 aprile 2024 ‘Creo Gallery’ via Lustro 3 Foggia (apertura galleria h.18.30/2030). Inaugurazione mercoledì 17 aprile h. 18.30. Info: 3291289702.