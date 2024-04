Dopo la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Foggia, in una gara valida per la 17/a giornata di ritorno del girone C della serie C, il Potenza ha esonerato l’allenatore Marco Marchionni e il direttore sportivo Natino Varrà. Per le ultime due partite di campionato, la squadra – come annunciato in conferenza stampa dal presidente della società rossoblù, Donato Macchia – sarà affidata al tecnico della Primavera, Pietro De Giorgio, già in panchina nel corso della stagione per quattro partite. Il Potenza – con 41 punti, al 14/o posto, in lotta per evitare la salvezza – è al terzo esonero stagionale, dopo quelli nel girone di andata di Alberto Colombo e di Franco Lerda. Marchionni era alla guida della formazione rossoblù dalla prima giornata di ritorno. (Ansa)