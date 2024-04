È morta ieri mattina nell’ospedale di Lucera Zahra El Khabich, 57 anni, marocchina domiciliata a Stornarella. Lo riporta la gazzetta del mezzogiorno. La donna era piantonata in stato d’arresto dal 19 marzo con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un’anziana foggiana di 98 anni aggredita a inizio febbraio scorso in un’abitazione di via De Amicis nel capoluogo dauno. Dopo l’aggressione la badante aveva ingerito candeggina per suicidarsi, ma ormai era fuori pericolo così come l’anziana. Ieri, però, è deceduta per cause in corso di accertamento. Il suo legale potrebbe chiedere l’autopsia per fare luce sulla vicenda.

Resta il mistero anche sull’aggressione all’anziana che la badante non ha mai potuto motivare perché impossibilitata a parlare per i danni procurati alla gola.