Tappa a San Giovanni Rotondo per la campionessa di Muay Thai, Chantal Ughi dove in questi giorni ha incontrato gli studenti delle scuole. Stage con gli atleti della Scuola di Muay Thai del Centro Sportivo “Gold Center Club” e visita ai piccoli pazienti della pediatria oncologica di Casa Sollievo della Sofferenza. Tappa finale sabato 13 aprile alle ore 18 presso il municipio dove la campionessa incontrerà le famiglie per illustrare gli effetti dello sport thailandese che a San Giovanni Rotondo si pratica da quasi 30 anni grazie al maestro Stefano De Bonis.

Modella, attrice, combattente, poi di nuovo attrice. Una donna dai mille talenti. I benefici del Muay Thai? “Tanti. Lo consiglio a tutti. Aiuta ad avere fiducia in se stessi, una valida autodifesa ed è perfetto per perdere peso”.