Apre le porte, al piano terra dell’asilo “San Luigi Orione” a San Giovanni Rotondo (via Lauriola 48), il nuovo Centro Servizi per la Prima Infanzia parte del progetto “Un, tre, sei… Casa!”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, bando Comincio da zero, per il territorio di San Giovanni Rotondo e dell’ambito di San Marco in Lamis. L’appuntamento per il taglio del nastro è per martedì 16 aprile 2024 alle ore 16:30. Oltre al soggetto responsabile del progetto “Consorzio Elpendù”, le attività saranno coordinate dalla coop “Cantieri di innovazione sociale” in rete con l’Ambito territoriale di San Marco in Lamis, il comune di San Giovanni Rotondo, l’ASP Zaccagnino, il Banco Alimentare della Daunia, l’I.C. Melchionda/De Bonis.

Il progetto “Un, tre, sei… Casa!”

Il progetto ha come finalità quella di sperimentare a livello regionale, su ciascuno dei tre Comuni di Mola di Bari, San Giovanni Rotondo e Mesagne, la realizzazione di un Centro Servizi per la Prima Infanzia. Un network di azioni finalizzate a: promuovere un modello innovativo di welfare integrato e diffuso; intervenire in modo concreto a sostegno delle famiglie con bambine e bambini fino a 6 anni che si trovino in stato di necessità socio-economica; proporre esperienze formative innovative a carattere ludico, creativo ed espressivo finalizzate a sostenere e potenziare nei più piccoli processi di creatività, scoperta e valorizzazione delle loro intelligenze multiple.

Il Centro Servizi per la Prima Infanzia di San Giovanni Rotondo

Numerose le attività previste, divise in “spazi socio-educativi”: Agorà, una piazza ideale dedicata a luogo di incontro e socializzazione per le famiglie; Spazio ludico Pluralia, polo ludico-ricreativo dedicato ai bambini e alle bambine; Centro sperimentale per la genitorialità, che prevede consulenze psicologiche, la scuola genitori, il laboratorio per neomamma e neopapà; Spazio salute e benessere, un ambulatorio sociale per bambini e bambine da 0 ai 6 anni con incontri di prevenzione, consulenza e screening.

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud. www.conibambini.org.

Sarà, inoltre, inaugurato l’Emporio sociale per il sostegno delle famiglie e genitori in stato di disagio socio-economico e l’organizzazione di incontri di educazione al consumo etico e accompagnamento alla spesa.

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud. www.conibambini.org”.