“Un’occasione eccezionale per ritrovarci e stare insieme. Per festeggiare un centenario importante sulle note di un artista che ha amato la nostra terra. E lo riascolteremo grazie alle voci soavi cantanti di fama. Grazie alla Regione Puglia che ha fortemente voluto questo evento, ad Acquedotto Pugliese che ha pensato ad una celebrazione così importante e a tutta la macchina del Comune di Foggia”. Così la sindaca Maria Aida Episcopo in piazza Cavour per la festa dei 100 anni di acqua pubblica. Sul palco Fiorella Mannoia, Paola Turci, Erica Mou e Rosmy con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Foggia diretta dal maestro Beppe D’Onghia, storico collaboratore del grande Lucio Dalla a cui è dedicato l’evento “Futura”. Conduzione affidata a Gino Castaldo, noto critico musicale.

“Celebriamo un pezzo di storia di Sud e di emancipazione, l’acqua entrava nelle case dei cittadini, è stato fatto grazie all’ingegno di tanti – ha ricordato il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese -. In una grande azienda pubblica lavorano centinaia di lavoratori per un bene pubblico, l’acqua. Vogliamo lanciarci verso una Foggia futura, che vuole crescere perché è una grande città del Sud”.