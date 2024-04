La Polizia di Stato, nell’ambito di una task force con altre forze dell’ordine, ha proseguito l’attività di contrasto al degrado urbano pattugliando, ancora una volta, il quartiere ferrovia di Foggia attraverso controlli finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità diffusa.

È stato effettuato un nuovo intervento operativo congiunto, in forma massiva, nel richiamato comprensorio, operando capillari attività di controllo nei confronti di persone ed attività commerciali.

Un sequestro amministrativo di 0,714 grammi di hashish con contestuale segnalazione al prefetto, 8 attività commerciali controllate, per le quali è in corso di valutazione la regolarità documentale, un verbale di contestazione ai sensi dell’art. 12 Codice del Consumo per un ammontare da 516 a 25.823 euro (pagamento in misura ridotta di 1032 euro), un sequestro amministrativo di 1429 prodotti di natura elettronica, 142 persone identificate, 42 veicoli controllati. Le attività di prevenzione e repressione al degrado urbano continueranno senza soluzione di continuità.