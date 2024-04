Clima caldo, non solo per le alte temperature, a San Giovanni Rotondo dove l’esplosione di qualche giorno fa sul corso principale ha suscitato preoccupazione tra la gente. Nella città di San Pio tra due mesi si vota, ma il sindaco Michele Crisetti esclude qualsiasi nesso con l’attività amministrativa.

“Pura coincidenza, ma l’episodio è grave e ci deve preoccupare per la sfrontatezza di questi personaggi che in un orario ancora serale si sono permessi di fare esplodere un ordigno in pieno centro cittadino. Spero solo che si tratti di un episodio isolato, legato ad un paio di balordi. Sono convinto che gli inquirenti, ai quali abbiamo fornito le immagini della video sorveglianza, catturino questi delinquenti il prima posssibile. Ma ripeto, non vedo collegamenti con la campagna elettorale”.