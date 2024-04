La Giunta regionale ha nominato oggi commissario straordinario dell’agenzia Arti–Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – l’ingegnere Cosimo Elefante, dirigente regionale, RTD (Responsabile della transizione al digitale) della Regione Puglia. Elefante va a sostituire il dimissionario Alfonsino Pisicchio, ex assessore regionale indagato per corruzione in un’inchiesta di qualche anno fa.

Duro il commento dei consiglieri regionali del Gruppo di Forza Italia Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba e Massimiliano Di Cuia. “In questa Regione senza pace, abbiamo appreso con molto stupore delle dimissioni di Alfonso Pisicchio dalla guida dell’Arti, l’agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione. Siamo stupiti e sorpresi perché è quantomeno insolito che qualcuno faccia un passo indietro a poche settimane dalla nomina per il prestigioso incarico. L’Arti è un’agenzia strategica e Pisicchio è un uomo di fiducia del presidente Emiliano: vorremmo chiarezza perché i pugliesi hanno diritto di sapere. Per questo, depositeremo anche un’interrogazione per conoscere le ragioni di una scelta difficilmente comprensibile solo con il desiderio di ‘dirigere l’accademia delle belle arti’”.

Intanto, sempre in Regione Puglia, la maggioranza incassa un brutto colpo, Giuseppe Tupputi di “Con”, il partito del governatore Michele Emiliano, ha rassegnato le dimissioni da capogruppo. “Ci tenevo a essere il primo a darvi questa notizia: ho appena rassegnato le mie dimissioni da capogruppo di Con Emiliano. In questo momento politico è fondamentale fermarsi per fare delle riflessioni nell’interesse di tutti. Ritengo questo passo indietro necessario per affrontare nel modo migliore le sfide che attendono il futuro della nostra Regione. Mi auguro che la mia decisione possa servire da esempio e si proceda con l’azzeramento di tutti i ruoli di vertice all’interno della Regione Puglia”.

Secca replica a Tupputi dai componenti del Gruppo consiliare e dal coordinatore regionale di Con, Michele Boccardi. “Respingiamo in maniera netta le dimissioni del capogruppo Giuseppe Tupputi. Abbiamo preso atto delle ragioni politiche sottese alla sua decisione e siamo certi di poter dipanare ogni divergenza a strettissimo giro, ripristinando un clima di serenità”.