Lo spettacolo di beneficenza “Nu Guaglione in concerto”, preparato con passione e talento dal giovane cantautore foggiano Gianni D’Angelo, ha conquistato un successo straordinario. Teatro del Fuoco sold out per un’indimenticabile serata, organizzata con maestria dall’associazione Magic Music, con il patrocinio della Provincia di Foggia, della Consulta Provinciale per la Legalità e del Comune di Foggia.

Gianni D’Angelo, accompagnato da una band di cinque elementi, ha offerto una performance emozionante, interpretando magistralmente brani classici della musica napoletana e italiana. Tra questi, i suoi grandi successi – tra cui il celebre “Guaglion”, ispiratore del titolo dell’intera manifestazione – e le indimenticabili canzoni dell’artista che ha influenzato profondamente il suo percorso musicale, Gigi D’Alessio. A rendere la serata ancora più memorabile, la partecipazione del duo comico Fabio & Dino, già acclamato sul palco dello Zelig di Milano e del prof. Mario Sannoner.

“Questo concerto è nato come un tributo sentito alla mia città – spiega Gianni D’Angelo – e in particolare alla popolazione più giovane. I proventi raccolti sosterranno un importante progetto musicale presso l’Oratorio del Sacro Cuore, nel quartiere Candelaro, un luogo cruciale di educazione e aggregazione in un contesto spesso segnato da difficoltà quotidiane. Ringrazio le Istituzioni e le persone che hanno accompagnato questa idea, contribuendo a trasformarla in realtà sul palco”.

Il progetto prevede il dono di un pianoforte alla parrocchia, oltre all’impegno del cantautore stesso nell’offrire lezioni gratuite a chi desideri apprendere a suonare lo strumento. “Posso attestare personalmente – ha aggiunto D’Angelo – il profondo impatto emotivo che lo studio della musica può avere sui giovani. La musica è un veicolo potente per trasmettere messaggi positivi e questo progetto è nato proprio con l’obiettivo di stimolare la riflessione e la speranza tra i nostri ragazzi”.

Il concerto benefico di venerdì scorso si inserisce in un più ampio contesto di promozione della legalità e della solidarietà, supportato da Teatro Pubblico Pugliese, Provincia di Foggia, Consulta Provinciale per la Legalità, Fondazione dei Monti Uniti e CSV Foggia, con il chiaro intento incoraggiare iniziative culturali attraverso la musica e i suoi valori.