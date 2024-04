“Esprimo profondo cordoglio per il tragico incidente stradale, avvenuto in provincia di Salerno, in cui hanno perso la vita due carabinieri. Rivolgo alle famiglie del maresciallo Francesco Pastore e dell’appuntato scelto Domenico Ferraro le più sentite condoglianze e alle persone ferite sinceri auguri di pronta guarigione”. Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana dopo la notizia della morte, nel Salernitano, dei carabinieri Pastore, 25 anni di Manfredonia e Ferraro, 27 anni di Montesano Salentino.

Fatica a parlare al telefono con l’Ansa, il sindaco di Campagna, Biagio Luongo, ripercorrendo in lacrime i tragici momenti dell’incidente stradale di stanotte dove hanno perso la vita due giovanissimi carabinieri. “Sono rimasto lì – racconta il primo cittadino con la voce spezzata dal dolore – tutta la notte. Ho assistito inerme alle fasi successive di questa immane tragedia. Non posso far altro che esprimere la mia vicinanza alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri per la perdita di questi due ragazzi. Tutta la città di Campagna è sgomenta. Ho già predisposto una corona dei fiori a nome mio, della Giunta e del Consiglio comunale tutto. In accordo con la famiglia e con l’Arma, ricorderemo questi due giovani carabinieri. È un dolore profondissimo”. (Ansa)