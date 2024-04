Un ciclista di 59 anni di Cerignola (Foggia) è morto oggi durante il Giro delle Vigne, competizione dilettantistica che si è svolta in basso Molise con partenza da San Martino in Pensilis attraverso strade secondarie e vigneti. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato alla fine dell’evento sportivo in una cunetta in località nuova Cliternia, frazione di Campomarino, sul versante verso il comune di Portocannone. L’uomo era deceduto da alcune ore, secondo la prima ricostruzione, forse a causa di un malore. Vicino a lui la bicicletta. Sul posto il 118 Molise che non ha potuto fare altro che constatare il decesso e i carabinieri della compagnia di Termoli. Il magistrato della procura di Larino Ilaria Toncini ha poi autorizzato la rimozione del corpo che è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

La salma resta a disposizione della autorità giudiziaria che dovrebbe disporre l’autopsia.Il giro delle Vigne si è svolto per il terzo anno consecutivo fra numerosi atleti di varie regioni italiane. Circa 300 i partecipanti in rappresentanza di 104 società ciclistiche. Due i circuiti affrontati, il primo di 90 km e il secondo di 70 km.