Verificati la mattina del 5 aprile “con grande scrupolo e attenzione” i piani per la gestione dell’emergenza in ambito ferroviario e la loro corrispondenza con le procedure sanitarie e di emergenza esterna, nonché il coordinamento e i tempi di risposta di tutte le strutture operative del sistema di protezione civile territoriale. Lo rende noto la Prefettura di Foggia in una nota.

“Questo l’obiettivo dell’esercitazione di Protezione Civile svolta fin dalle prime ore del mattino nella Galleria ferroviaria ‘Monte Tratturale’ tra San Nicandro Garganico e Apricena, prevista nel piano formativo di Ferrovie del Gargano (gestore della infrastruttura), e organizzata all’esito di numerose riunioni di pianificazione dalla Prefettura di Foggia con la partecipazione della Protezione Civile della Regione Puglia, del Coordinamento provinciale delle associazioni di volontariato di protezione civile, della Provincia di Foggia, dei Comuni di San Nicandro Garganico e di Apricena, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, delle Forze dell’Ordine (Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza), ASL Foggia, Policlinico di Foggia e Centrale Operativa del 118 Foggia per la parte sanitaria, e Ferrovie del Gargano”.

È stata simulata una sosta prolungata di un treno viaggiatori in transito all’interno della galleria che si è fermato a circa 200 metri dopo l’imbocco della galleria dal lato di San Nicandro Garganico a causa di un problema al sistema di alimentazione elettrica lungo la linea ferroviaria, con conseguente blocco della circolazione dei treni. L’esercitazione si è svolta nella mattinata odierna (dalle 9.30 alle 13.00) nella tratta Apricena-Peschici/Calenella.

Sono stati prontamente attivati i protocolli di comunicazione previsti per la gestione dell’emergenza con il coinvolgimento dei soggetti interessati.

I soccorsi, giunti sul posto, hanno favorito l’uscita in piena sicurezza dalla galleria dei passeggeri (figuranti) e prestato assistenza prioritariamente a coloro i quali presentavano patologie acute e a chi è stato colto da attacchi di panico a causa della improvvisa sosta del convoglio in viaggio.

Contestualmente, i tecnici hanno provveduto a mettere in sicurezza il treno e l’infrastruttura per consentire una rapida ripresa della circolazione.

All’esercitazione hanno preso parte, con fervido entusiasmo e viva partecipazione, gli studenti dell’Istituto “D’Alessandro-Vocino” di San Nicandro Garganico – preparati all’importante evento formativo dal dirigente scolastico e dai docenti dell’Istituto nel corso di appositi incontri di coordinamento tenutisi presso la Prefettura di Foggia – saliti “a bordo” del treno che poi si è fermato in galleria, e assistendo in prima persona a tutte le fasi di gestione dell’emergenza da parte degli attori del sistema territoriale di protezione civile. Nessuna ripercussione sulla circolazione ferroviaria.