“Ci sono anche 5 teatri pugliesi tra i 408 indicati nella proposta di legge per ottenere il riconoscimento di monumento nazionale”. Lo rende noto la Regione Puglia.

“Si tratta dei Teatri Petruzzelli e Piccinni di Bari, del Teatro Curci di Barletta e dei Teatri Apollo e Politeama di Lecce. Il testo, approvato dalla Camera e al vaglio del Senato, prevede che il conferimento venga riconosciuto ai teatri: la cui edificazione risalga ad almeno 100 anni la cui programmazione sia rivolta ad attività di spettacolo dal vivo con il concorso finanziario pubblico rappresenti un edificio di interesse culturale”.

Il consigliere comunale di Foggia ed ex candidato sindaco, Nunzio Angiola ha commentato amaramente la notizia: “Ma com’è possibile che il nostro glorioso teatro Umberto Giordano di Foggia non sia rientrato? Eppure stiamo parlando del secondo teatro di pianta del Regno delle Due Sicilie: il più antico teatro funzionante in Puglia, insieme al F.S. Mercadante di Cerignola e al G. Curci di Barletta. Leggiamo qui: https://www.teatrogiordano.it/il-teatro/storia.html. Non mi capacito che l’Umberto Giordano non abbia i requisiti! Approfondiremo”.