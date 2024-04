L‘importanza di parlare, di imparare qualcosa a memoria, di mettersi in gioco. L’importanza terapeutica del teatro per le persone che presentano fragilità diverse. Come gli ospiti di Casa per la Vita “Brecciolosa” di San Marco la Catola, che tutti i mercoledì di aprile e maggio, dalle ore 10.00 alle 12.00, sono coinvolti nel laboratorio di Teatro con gli attori e le attrici del Teatro dei Limoni di Foggia. Dopo il successo dello scorso anno, si ripete l’esperienza che ha animato gli spazi della struttura socio-residenziale gestita da Sicura srl, del consorzio di cooperative sociali Oltre / la rete di imprese, che accoglie persone affette da problematiche psicosociali e/o psichiatriche.

Il percorso si sviluppa presso la Biblioteca di Comunità dei Monti Dauni attraverso una serie di incontri che offriranno i concetti base sul movimento scenico, sulla dizione, sulle tecniche di recitazione e tanto altro. Una bella occasione per accrescere e sviluppare memoria, capacità motoria, linguaggio, autostima e per favorire anche attraverso queste attività l’inclusione sociale di persone con problemi legati alla salute mentale. Al laboratorio di Teatro curato dal Teatro dei Limoni possono partecipare anche un massimo di tre persone esterne alla struttura, proprio per favorire processi di incontro e socializzazione, previa prenotazione al numero 392.9167810.

Casa per la vita “Brecciolosa” è una struttura che accoglie, in via temporanea o permanente, persone con problematiche psico-sociali e psichiatriche uscite dal circuito psichiatrico riabilitativo-residenziale, prive di validi riferimenti familiari o che necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento socio-lavorativo.