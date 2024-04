Proseguono a Foggia le manifestazioni organizzate, in occasione della “Giornata mondiale per la sensibilizzare e l’attenzione di tutti sui diritti delle persone dello spettro autistico”, dalle associazioni “iFun”, “AIPD Foggia”, “Controvento”, la Fondazione ETS “Marco Mastrangelo”, l’ASD ASSORI ETS le cooperative sociali “Ghenos” e “Il Posto Felice”, che si sono unite per diffondere conoscenza per far rinascere una Foggia consapevole e collaborativa. L’obiettivo è avviare una massiccia opera di sensibilizzazione, di diffusione di una cultura della non esclusione, di formazione e aiuto e supporto alle istituzioni, alle famiglie e alla città tutta.

In particolare, sabato 6 aprile 2024 presso l’isola pedonale della Città di Foggia, in Corso Vittorio Emanuele II (lato piazza Giordano), dalle ore 9,30 alle 12,30 si terrà una manifestazione ricca di esibizioni, recite, monologhi, balli, canti e momenti di festa e approfondimenti, una danza popolare finale a cura dell’associazione Rione Popolare e la distribuzione di gadget e palloncini, alla quale parteciperanno anche le altre associazioni operanti sul territorio sul tema dell’autismo, nonché vari enti istituzionali come il Comune e la Provincia di Foggia, la Asl/Fg, la Scuola Elementare “Oasi” dell’Assori, l’Accademia Musicale inclusiva “Beat Sound Academy”, gli Istituti Scolastici “Giovanni Bovio”, “Luigi Einaudi”, “Carolina Poerio”, la Foscolo-Gabelli,con i quali esiste da anni un’intensa collaborazione.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di dare impulso ad un processo di integrazione reciproca all’interno della nostra Città aiutando le persone con sindrome autistica, bambini e adulti, i loro familiari ed operatori del settore a meglio comprendere i limiti ma anche le risorse di ogni persona.

Sarà una mattinata particolarmente intensa, che vedrà l’alternarsi di attività recitative, musicali, danzanti, una mostra di disegni e manufatti e la divulgazione di alcune pubblicazioni. Iniziative coinvolgenti per le quali la partecipazione di tutti i cittadini, ed in particolare degli studenti, diviene stimolo per affrontare il problema dell’autismo.

Il programma della manifestazione del 6 aprile prevede:

– L’esibizione musicale “Sogna ragazzo Sogna”, dei ragazzi del Settore Formazione ASSORI;

– Il monologo di Maria Pia Mastracchio “Artista di Strada”;

– La Scuola Elementare “Oasi” con l’orchestra inclusiva “Beat Sound Academy” diretta dal Maestro Giuseppe Padalino, eseguiranno in coro brani tratti dal “Flauto Magico” di Mozart;

– Da un’idea di Pia Colabella, saranno svolte varie attività artistiche del cosiddetto “Cerchio Magico” ed illustrate da Francesca Virgilio;

– Esibizione di tango inclusivo “T21” (artisti con trisomia 21 cioè con la Sindrome di Down);

– Lettura di brani e riflessioni sull’autismo a cura degli studenti dell’istituto di scuola secondaria “Carolina Poerio” di Foggia

– Faranno da cornice le esibizioni danzanti del gruppo inclusivo “Rione Popolare”.

– Presenterà l’evento Maria Elena Mastrangelo insieme a due “singolari” collaboratori.