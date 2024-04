“Milano e Foggia sono accomunate da una caratteristica, avere lo scalo aereo cittadino ad un tiro di schioppo dal centro! Questo significa celerità nel raggiungere la tua destinazione finale. Ed il tempo è denaro per tutti, chi ti porta direttamente a destinazione ti fa risparmiare di più! Non farti sfuggire questo dettaglio”. Lo riporta l’associazione “Mondo Gino Lisa”.

“Inoltre, quando voli da o per Foggia, non devi preoccuparti del bagaglio a mano da porre in cappelliera oltre alla borsetta da mettere sotto il sedile di fronte, perché è compreso nel biglietto insieme alla possibilità di scegliere il tuo posto preferito a bordo, al check-in gratuito online o in aeroporto, ad un abbondante assortimento di bevande e snack offerto in volo, alla possibilità di viaggiare di fianco al tuo comapagno di viaggio, al trasporto in cabina di un piccolo animale da compagnia e al parcheggio gratuito all’interno dello scalo di Viale degli Aviatori. Senza dimenticare la cortesia e l’accoglienza del personale di terra e di volo, che ti coccoleranno durante tutto il viaggio. Mica poco”.

Mgl fa sapere che “adesso i voli tra Foggia e Milano Linate sono operati tutti i giorni, tranne il venerdì. Ed il martedì ed il giovedì puoi rientrare la sera”.

Orio al serio

Poi c’è “Bergamo Orio al Serio, si vola il martedì ed il giovedì e dal 9 aprile i nuovissimi orari ti permettono di rientrare in giornata dandoti più tempo per la tua trasferta giornaliera – fanno sapere dall’associazione -. L’orario estivo 2024 porta buone novità con l’introduzione dei voli tra Foggia e Bergamo Orio al Serio, operati il martedì ed il giovedì nel tardo pomeriggio. Grazie ad una novità last-minute, puoi rientrare con calma da Bergamo alle 20.35 ed arrivare a Foggia alle 22.05. L’orario dei voli è stato infatti posticipato, dal 9 aprile 2024, per risultare più comodo per i passeggeri”.

Questa tratta può essere sfruttata come ulteriore collegamento tra Milano e Foggia, per un viaggio di rientro in giornata. Orio al Serio è collegato benissimo con la Stazione Centrale meneghina, con un pullman ogni 15 minuti circa ed un tempo di percorrenza di un’ora. L’Aeroporto di Bergamo è inoltre un’importantissima base aerea delle principali compagnie low-cost. Grazie agli orari dei voli, puoi facilmente sfruttare lo scalo come proseguimento del tuo viaggio da o per tutta Europa, e non solo. E la frequenza del martedì e del giovedì ti mette in condizione di poter fare un weekend lungo fuori porta. Rimane il venerdì sera il collegamento con l’Aeroporto di Milano Malpensa, lo scalo intercontinentale più importante nel nord Italia, dove trovi le coincidenze per poter proseguire il tuo viaggio da o per Foggia verso tutto il mondo“.