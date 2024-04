Voti comprati per 50 euro, liste di nomi e lunghi database. Nelle 376 pagine dell’ordinanza della gip De Santis è ricostruita l’inchiesta che ha travolto Triggiano e Grumo Appula, costringendo alle dimissioni l’assessora regionale ai Trasporti, Anna Maurodinoia detta “Anita” che ha lasciato il Pd.

La donna, già indagata per la presunta compravendita di voti alle Comunali di Bari nel 2019, è stata sottoposta a perquisizione per vicende elettorali risalenti al 2021, anno delle amministrative a Triggiano. Ma l’inchiesta riguarda anche le Comunali 2020 a Grumo Appula che si svolsero in concomitanza con le Regionali. L’obiettivo della presunta associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale sarebbe stato quello di fare eleggere Anita Maurodinoia al Consiglio regionale e Nicola Lella e Giuseppe Fiore nel Consiglio comunale di Grumo. A Triggiano, invece, gli indagati avrebbero agito per far vincere – come avvenne – Antonio Donatelli.

Per questa maxi inchiesta tra Grumo e Triggiano risultano 72 indagati e una serie di misure cautelari. Carcere per Nicola Lella, domiciliari per Alessandro Cataldo detto “Sandro”, marito della Maurodinoia, Armando Defrancesco, Antonio Donatelli, Giovanni Lavacca, Alberto Leo Perrelli, Piergiorgio Andrea Perrelli e Vito Perrelli. Infine, divieto di dimora a Triggiano per Gaetana Lanotte e Francesco Donatelli.

Centrale nella vicenda il ruolo di Cataldo, indicato nelle carte quale “fondatore ed esponente di spicco del movimento politico Sud al Centro”. Con lui l’ex consigliere circoscrizionale di Bari, sempre della lista “Sud al Centro”, Defrancesco che si definiva “figlioccio” di Cataldo.

Gli inquirenti parlano di “scenari rilevanti, sia per la gravità dei fatti, sia quando i due affrontavano l’argomento che, seppur intrapreso in maniera fugace, afferiva alle numerose ‘conoscenze’ che Cataldo e di riflesso Defrancesco avrebbero intrattenuto con soggetti appartenenti alle Forze dell’Ordine ed operanti in provincia”.

Cataldo avrebbe posto in essere un vero e proprio “sistema” al fine di “raccogliere consenso elettorale, avvalendosi dell’ausilio, pienamente consapevole, dei suoi più stretti collaboratori, tutti gravitanti all’interno del movimento politico ‘Sud al Centro’, tra cui, ovviamente e per sua stessa ammissione, lo stesso Defrancesco”.

Il sistema, che si sarebbe avvalso – anche ma non solo – dei “numerosi contatti, soprattutto relativi ai tanti giovani in cerca di una stabile occupazione lavorativa, registrati ed acquisibili perlopiù dagli archivi delle Università Telematiche Pegaso e Mercatorum (delle cui sedi baresi Cataldo è risultato avere la piena gestione e controllo, in forma occulta), nonché da quelli degli enti di formazione professionale operanti in Bari e provincia in cui Cataldo è emerso avere un ruolo significativo, certificati dalle suddette Università ed accreditati presso la Regione Puglia, prevedeva che un ‘referente’ si ponesse in contatto con essi per sondare il terreno e quindi offrire, senza mezzi termini, un compenso economico pari a 50 euro per ogni voto tributato, se non altre utilità”.

De Francesco si sarebbe rivelato “alquanto puntiglioso – si legge ancora nell’ordinanza – nel descrivere il funzionamento del complesso sistema di accaparramento del voto, tanto quanto perfettamente a conoscenza delle modalità che permettevano agli attori di riscontrare se in effetti le preferenze concordate illecitamente erano state o meno conferite dall’elettore corrotto al candidato da loro indicato una volta entrato all’interno della cabina elettorale”.

La confessione di Defrancesco